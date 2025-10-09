Pedelec-Fahrer bei Sturz in der Nähe von Gächingen lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Der 61-Jährige befuhr gegen 21.15 Uhr mit seinem Pedelec den parallel zu Kreisstraße 6701 verlaufenden Radweg von Dottingen in Richtung Gächingen.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann an einer Gefällstrecke zu Fall und blieb verletzt liegen. Ein Pkw-Lenker wurde in der Folge trotz der von der Fahrbahn nur schwer einsehbaren Unfallstelle auf das flackernde Fahrradlicht aufmerksam und entdeckte den Schwerverletzten. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verunglückte in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (pol)