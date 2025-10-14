Ohne Führerschein, Zulassung, Versicherung: BMW überschlägt sich bei Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholmanöver ist am Montagabend gegen 20.15 Uhr ein BMW-Lenker auf der L 382 zwischen Undingen und Erpfingen verunfallt. Der Pkw eines 22-Jährigen war nach einem Überschlag im Straßengraben zum Stehen gekommen, wonach der junge Mann seinen BMW ohne sichtbare Blessuren selbstständig verlassen konnte. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ferner war der BMW weder zugelassen noch versichert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der junge Fahrer wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr und Bergung des Pkw durch einen Abschleppdienst musste die Fahrbahn bis gegen 21.15 Uhr vollgesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. (pol)