Ohne Führerschein: Mann fährt in Münsingen gegen geparktes Auto und haut ab

MÜNSINGEN. Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Sprinterfahrer hat am Dienstagvormittag in Münsingen eine Unfallflucht begangen. Der Mann war gegen 9.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz Kastenwagen beim Rückwärtsfahren gegen einen an der Ecke Bahnhof-/Goethestraße abgestellten BMW geprallt und hat an diesem einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Das berichtet die Polizei.

Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Aufmerksame Zeugen merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass ein 39 Jahre alter Mann mit dem Sprinter unterwegs war. Dieser konnte telefonisch erreicht und auf das Polizeirevier Münsingen einbestellt werden. Als der Fahrer gegen 10.30 Uhr dort eintraf, stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 39-Jährigen fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,4 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er keinen besitzt. (pol)