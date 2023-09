Noch mehr Autos in Sondelfingen aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Im Laufe des Donnerstags sind zu den bereits berichteten acht Taten zwei weitere Pkw-Aufbrüche in Sondelfingen angezeigt worden, teilt die Polizei mit. Der Besitzer eines Toyota bemerkte, dass aus seinem vor dem Haus im Gottlieb-Harzer-Weg auf einem Stellpatz geparkten Toyoyta Münzgeld fehlte. Zeugen hatten in der Nacht gegen vier Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, jedoch keine Polizei verständigt. Wie der Täter das Fahrzeug öffnete, ist noch nicht bekannt. Im Grummelweg wurde in der Zeit von ein Uhr bis kurz nach 15.30 Uhr an einem 1er BMW die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen sowie Zigaretten gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)