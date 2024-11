Niesanfall am Steuer: Schwerer Unfall mit drei Verletzten in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Drei Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 38.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Reutlinger Straße in Tübingen ereignet hat. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 20.45 Uhr mit einem Mini Cooper die linke Spur der Reutlinger Straße stadteinwärts. Zwischen den Einmündungen mit der Depotstraße und der Hügelstraße musste der Mini-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge mehrmals niesen, worauf der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem auf der linken Spur entgegenkommenden Dacia Jogger einer 45-Jährigen kollidierte.

Sowohl der Mini-Lenker als auch seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Die Dacia-Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle drei zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war kurz vor 23 Uhr geräumt. (pol)