Neue Einzelheiten zum schweren Auto-Unfall bei Engstingen mit zwei Verletzten

ENGSTINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender eineinhalbstündiger Vollsperrung ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 230 bei Engstingen gekommen. Die 38-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia befuhr gegen 15 Uhr die L 230 von Kohlstetten in Richtung Holzelfingen. An der Einmündung der L 378 bog sie nach links in Richtung Kleinengstingen ab.

Hierbei übersah sie die entgegenkommende 62-jährige Fahrerin eines VW Tiguan. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Frauen leicht verletzten. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Neben zwei Rettungswagen war ein Notarzt sowie die Feuerwehren Engstingen und Lichtenstein mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. (pol)