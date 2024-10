Nackter Mann randaliert an Bad Uracher Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein 28 Jahre alter Mann, der an einem Wohnhaus in der Immanuel-Kant-Straße in Bad Urach randalierte, musste in der Nacht auf Freitag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Das berichtet die Polizei. Ein Zeuge alarmierte kurz vor drei Uhr die Einsatzkräfte, nachdem der Mann unbekleidet geklingelt und schließlich die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 28-Jährigen noch vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Der augenscheinlich psychisch auffällige und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann hatte sich durch Glasscherben leicht verletzt. Zur Behandlung der Verletzungen wurde er zunächst durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in eine Fachklinik überstellt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt nun wegen verschiedener Straftaten. (pol)