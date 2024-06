Nach Crash bei Engstingen mit Kleinlaster: Pedelec-Fahrer gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Dienstagnachmittag auf der L 230 ereignet. Ein 19-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW Crafter auf der Landstraße von Engstingen herkommend in Richtung Kohlstetten unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

Von einem parallel verlaufenden Weg querte ein 78 Jahre alter Pedelec-Lenker die Straße von rechts nach links aus Sicht des Kastenwagen-Lenkers, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz eines Ausweichmanövers des jungen Mannes kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleinlaster und dem Radfahrer. Dieser zog sich schwerste Verletzungen zu, denen er kurze Zeit später noch an der Unfallstelle erlag. Der 19-Jährige erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden.

Schaden in Höhe von 13.000 Euro

An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro entstanden. Der VW Crafter musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 230 bis 20.30 Uhr voll gesperrt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung vor Ort. In die Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschalten. (pol)