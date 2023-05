Nach Zusammenstoß mit Auto bei Altenburg: Motorradfahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALTENBURG. Schwere Verletzungen hat laut Polizei eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Donaustraße erlitten. Die junge Frau war kurz nach 11.30 Uhr mit ihrer Honda auf der Donaustraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Erlenbach- und der Lechstraße bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende 83-Jährige mit seinem Mercedes am Fahrbahnrand angehalten hatte. In der Folge streifte die Frau mit der rechten Seite ihres Motorrads die hintere linke Fahrzeugecke des Mercedes und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Honda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. (pol)