Nach Unfall in Reutlingen Fahrerflucht begangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den der noch unbekannte Fahrer eines Opel Vectra am Donnerstagabend im Dietweg verursacht hat. Der Opel war kurz vor 22 Uhr auf dem Dietweg in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs. Als der Fahrer auf Höhe des Friedhofs nach links in die Einfahrt einbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes GLK, dessen 50-jähriger Fahrer keine Chance mehr hatte, um rechtzeitig zu reagieren. Nach der Kollision setzte der Opel-Fahrer zurück und flüchtete von der Unfallstelle.

Ein Zeuge, der hinter dem Opel gefahren war, verfolgte das flüchtige Fahrzeug bis zu einer Tankstelle in der Rommelsbacher Straße, wo der Wagen verlassen aufgefunden, beschlagnahmt und abgeschleppt wurde. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Hinweisen zum Fahrer des Opels, dessen vordere Stoßstange samt Kennzeichen am Unfallort zurückgeblieben waren, nach. (pol)