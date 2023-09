Nach Unfall auf B28 bei Metzingen: Auto kracht in Polizeistreife

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Auffahrunfall auf der B28 bei Metzingen hat am Dienstagnachmittag zwei weitere Verkehrsunfälle nach sich gezogen. Gegen 14.35 Uhr war es an der Ausfahrt Bundesstraße in Richtung Bad Urach zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos gekommen. Dabei soll es ersten Erkenntnissen der Reutlinger Polizei zufolge keine Verletzten, sondern nur Blechschaden gegeben haben.

Kurze Zeit später traf eine Polizeistreife am Unfallort ein. Die Streifenwagenbesatzung aus zwei Beamten wollte helfen und das Unfallgeschehen aufnehmen. Unmittelbar nach dem Eintreffen krachte ein Opel Corsa in den abgestellten Streifenwagen. Die Polizisten blieben dabei offenbar unverletzt. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

In der Folge wurde die Ausfahrt Richtung Bad Urach gesperrt und es entwickelte sich ein langer Stau, der zurück bis Reutlingen reichte. In dieses Stauende krachte wieder ein Auto.

Die Polizei ist gegenwärtig mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die B28 ist weiterhin in Richtung Metzingen und Bad Urach blockiert. Die Unfallaufnahme (Stand 16.50 Uhr) läuft. Mehrere Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem GEA, es müsse weiterhin mit erheblichen Behinderungen auf diesem Streckenabschnitt gerechnet werden. (GEA)