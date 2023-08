Nach Sturz bei Metzinger Firma: Mann erliegt seinen Verletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Mann ist laut Polizei seinen bei einem Arbeitsunfall am Dienstag, 15. August, in der Metzinger Max-Planck-Straße erlittenen schweren Verletzungen erlegen. Der 60-Jährige hatte, wie bereits berichtet, eine Plattform an der Außenfassade einer Firma betreten. Hierbei war der Arbeiter acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, in der er am Dienstagnachmittag verstarb. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen, in die auch ein Gutachter eingeschaltet wurde, zur Ursache des Arbeitsunfalls übernommen. (pol)