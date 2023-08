Bei Metzinger Firma sieben Meter in die Tiefe gestürzt: Mann verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwerverletzter Mann nach einem Arbeitsunfall in Metzingen am Dienstagvormittag in eine Klinik geflogen werden. Das berichtet die Polizei. Der 60-Jährige betrat gegen neun Uhr an der Außenfassade einer Firma in der Max-Planck-Straße eine Plattform. Beim Betreten stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache etwa sieben Meter in die Tiefe. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Zur Unterstützung und Demontage der Plattform war die Feuerwehr an den Unglücksort ausgerückt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. (pol)