Auto kracht auf der B28 bei Metzingen in den Gegenverkehr: zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalles, den ein 19-Jähriger am Freitagmittag auf der B28 verursacht hat. Das teilte die Polizei mit. Der Mann befuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem VW die B28 von Bad Urach kommend in Richtung Metzingen. Am Beginn einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen, wo er die dortige Leitplanke touchierte. Beim Gegenlenken kollidierte er nahezu frontal mit einem in Richtung Bad Urach fahrenden Pkw Mercedes Benz CLK, welcher von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge schleuderte es die beiden Fahrzeuge jeweils in entgegengesetzte Richtungen, wo diese letztlich in den angrenzenden Leitplanken zum Stehen kamen.

Hinter dem Mercedes Benz CLK fuhr zu diesem Zeitpunkt ein VW Golf, welcher von einer 65-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Schleudervorgang durch den verursachenden VW wurde dieser VW Golf ebenfalls beschädigt. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 48-Jährige ebenfalls und die 65-Jährige leicht verletzt. Alle wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die drei beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B28 voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Metzingen und der Rettungsdienst waren vor Ort. (pol)