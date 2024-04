Motorradfahrer kollidiert in Metzingen mit Lkw und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Freitag gegen 15.40 Uhr ist es in Metzingen zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Motorrad gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 21-jährige Motorradlenker die Senefelder Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße hinter dem später am Unfall beteiligten Sattelzug, berichtet die Polizei. Auf Höhe des dortigen Tankstellengeländes beabsichtigte der 51-jährige Lkw-Fahrer nach rechts auf dieses abzubiegen. Aufgrund des erhöhten Bordsteins und Verkehrsaufkommens musste der Actros-Lkw nach entsprechender Ankündigung zunächst nach links lenken und entsprechend ausholen, um dann nach rechts abzubiegen. Währenddessen überholte allerdings das Honda-Krad den Lkw rechts und kollidierte mit dem vorderen rechten Reifen der Zugmaschine, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam. Der Honda-Fahrer kam nach notärztlicher Erstversorgung schwer verletzt in eine Klinik. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro (pol)