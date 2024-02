Nach Streit in Kusterdingen: Mit spitzem Gegenstand schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Schwere Verletzungen am Bein und am Oberkörper hat ein 40 -jähriger Mann am Samstagmittag im Rahmen einer Auseinandersetzung in Kusterdingen erlitten. Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei eine durch Messerstiche verletzte Person in der Hindenburgstraße in Kusterdingen gemeldet. Hier konnte der 40-jährige Geschädigte beim Eintreffen der Streifenbesatzungen in einem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Befragung wurde bekannt, dass es zuvor im Fahrzeug des Verletzten im Bereich der Leichtstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem 45 -Jährigen gekommen war. Hier hatte der 45-jährige Bekannte des Geschädigten unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand auf den 40-Jährigen eingestochen und ihn hierbei schwer verletzt.

Im Anschluss flüchtete der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug zu seiner Wohnanschrift. Der Verletzte musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, wo er im weiteren Verlauf operiert und stationär aufgenommen wurde. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte gegen 17.15 Uhr an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Auf richterlichen Beschluss hin wurde seine Wohnung zudem nach Beweismitteln durchsucht. Mangels Haftgründen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen, muss sich jedoch vor Gericht für die ihm vorgeworfenen Straftaten verantworten.