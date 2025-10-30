Nach Sekundenschlaf in Gomaringen: Seniorin gerät in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein sogenannter Sekundenschlaf hat am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hechinger Straße in Gomaringen geführt. Eine über 80 Jahre alte Seniorin war gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf von Reutlingen herkommend in Richtung Nehren unterwegs. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 61 Jahre alten Frau zusammen.

Die Unfallverursacherin gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Ihre Fahrerlaubnis wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)