Nach Schockanruf: Ehepaar aus Jettenburg übergibt Gold an Betrüger

KUSTERDINGEN. Ein Ehepaar aus Jettenburg ist am Dienstagabend von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs betrogen worden. Das berichtet die Polizei. In einem Telefonanruf gaukelte zunächst ein selbsternannter Bekannter vor, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und nun zur Abwendung einer Inhaftierung eine Kaution bezahlen zu müssen. Das Telefonat führte danach ein vermeintlicher Polizeibeamter fort. Das Ehepaar schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben, worauf einem Komplizen der Anrufer an der Wohnanschrift Gold im Wert von mehreren tausend Euro übergeben wurde.

Der Abholer ist circa 25 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 Zentimeter groß und trug eine weiße Baseballmütze sowie eine Bauchtasche. Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Dienstagabend, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, in Jettenburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719721400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! (pol)