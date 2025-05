Nach Schmorbrand in Reutlingen: Ein Leichtverletzte

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Brand in Reutlingen aus. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine leichtverletzte Bewohnerin und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro Rettungsleitstelle sind die Folgen eines Schmorbrandes an einer Dehnungsfuge eines Mehrfamilienhauses in der Peter-Rosegger-Straße.

Am Mittwochabend, kurz nach 17.30 Uhr, teilte ein Anwohner über die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung mit. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Was der Auslöser für den Brand war, bedarf weiterer Ermittlungen, welche vom Polizeirevier Reutlingen mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen wurden. Da eine 43-jährige Hausbewohnerin über Unwohlsein klagte, begab sich diese selbstständig in ärztliche Behandlung. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Bewohnerin leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Die insgesamt 30 Bewohner mussten kurzzeitig evakuiert werden, konnten jedoch nach Beendigung der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (pol)