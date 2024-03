Nach Raub auf Reutlinger Baustelle: Diebe geschnappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Täter am späten Samstagabend nach einem räuberischen Diebstahl auf einem Baustellengelände in Reutlingen rasch ermittelt werden konnten. Das berichtet die Polizei. Gegen 22 Uhr konnte der Hinweisgeber beobachten, wie zwei zunächst unbekannte Männer einen Gegenstand von einer Baustelle in der Gretel-Bergmann-Straße entwendeten und in ihr im Nahbereich geparktes Fahrzeug einluden. Nachdem die Täter den Zeugen bemerkt hatten, flüchteten sie mit ihrem Pkw, wobei der Mann noch vom vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift wurde.

Glücklicherweise erlitt er hierbei keine Verletzungen. Nachdem er den Notruf gewählt und das Kennzeichen des Fahrzeugs mitgeteilt hatte, konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an der Halteranschrift in einer Tübinger Kreisgemeinde zwei 40 und 43 Jahre alte Männer durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und das Diebesgut aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)