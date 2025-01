Nach lautem Knall: Auto gerät auf der Seeburger Steige in Brand

Die Feuerwehr löscht ein auf der Seeburger Steige in Brand geratenes Auto,

MÜNSINGEN. Am Freitagabend ist es auf der B465 zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem VW-Golf die Seeburger Steige in Fahrtrichtung Münsingen, berichtet die Polizei. Kurz vor der Abzweigung nach Rietheim bemerkte er einen lauten Knall, woraufhin er anhielt. Im weiteren Verlauf bemerkte er Rauch aus dem Motorraum und Flammen am Unterboden seines PKW. Der Brand konnte zunächst mittels Feuerlöschern durch eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Münsingen unter Kontrolle und schließlich durch die Feuerwehr Münsingen gelöscht werden.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste die B465 für circa 30 Minuten voll gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Da das Löschwasser zu Glätte auf der Fahrbahn führte, wurde der Bereich durch die Straßenmeisterei Münsingen abgestreut. Des Weiteren wurden entsprechende Warnschilder aufgestellt. (pol)