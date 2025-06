Nach Fahrt mit fremdem Auto über Reutlinger Parkplatz: 19-Jähriger greift Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen ermitteln wegen mehrerer Straftaten gegen einen 19-Jährigen, der am Freitagabend ohne Führerschein und ohne Zustimmung des Halters mit einem Pkw gefahren ist. Der Heranwachsende war gegen 23.30 Uhr zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Freund in dessen Mercedes CLA 45 AMG auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Reutlinger Föhrstraße unterwegs, berichtet die Polizei.

Als der Fahrer das Auto kurz verließ, nahm sich der Beschuldigte den Schlüssel und fuhr mit dem Pkw ohne die Zustimmung des Besitzers zügig los. Ein 20-jähriger Fußgänger musste hierbei ausweichen, um nicht vom Beschuldigten angefahren zu werden. Der 19-Jährige, welcher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, griff dann zu allem Überfluss noch die von Passanten hinzugezogenen Beamten an, als diese dabei waren, den Sachverhalt aufzuklären.