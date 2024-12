Nach erpresserischem Menschenraub in Münsingen - Tatverdächtiger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der am Mittwochmorgen, 18. Dezember, im Alb-Donau-Kreis unter dem dringenden Tatverdacht des erpresserischen Menschenraubes stehende 23-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Mann am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)