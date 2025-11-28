Nach Einbruchsserie in St. Johann: Polizei fasst Tatverdächtigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN/REUTLINGEN. Nach einer seit dem Frühjahr andauernden Einbruchsserie im Bereich St. Johann hat die Polizei Münsingen einen wichtigen Ermittlungserfolg erzielt. Sie identifizierte einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Münsingen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der junge Mann für mehr als ein Dutzend Einbrüche in Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Gaststätten, Sportheime und Bauwagen verantwortlich sein. Dabei wurde in der Regel eine Fensterscheibe eingeschlagen, um Zugang zu erlangen. Die Täterbeute bestand überwiegend aus Bargeld.

Bei Wohnungsdurchsuchung Diebesgut sichergestellt

Ausschlaggebend für den Erfolg der Ermittlungen waren die intensive Spurenauswertung und die Analyse von Videoaufzeichnungen. Diese führten die Beamtinnen und Beamten nach einem weiteren Einbruch in einen Getränkemarkt in St. Johann-Lonsingen in der Nacht vom 19. auf den 20. November auf die Spur des Verdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen erließ das Amtsgericht Tübingen einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung des 20-Jährigen in St. Johann fanden die Ermittler umfangreiches Diebesgut sowie mehrere Werkzeuge, die vermutlich bei den Taten verwendet wurden.

Während der weiteren polizeilichen Vorgehensweise konnten zusätzliche Beweismittel sichergestellt werden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Auswertung und Aufarbeitung der Einbruchsserie dauern an. (pol/GEA)