Nach Einbruch in Ohmenhausen: Polizei-Heli und Streifenwagen finden Verdächtigen

OHMENHAUSEN. In ein Einfamilienhaus in der Gomaringer Straße im Reutlinger Stadtteil Ohmenhausen ist am frühen Samstagmorgen eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Gegen 3 Uhr hörte eine Bewohnerin Geräusche aus dem Keller, weshalb sie die Polizei verständigte. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnten im Keller ein eingeschlagenes Fenster und eine aufgebrochene Tür im Inneren festgestellt werden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei durch ein weiteres Kellerfenster.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt waren, konnte im Nahbereich eine männliche Person mit frischen Schnittverletzungen festgestellt werden. Dessen Tatbeteiligung ist unter anderem Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei. (pol)