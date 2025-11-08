Nach Diebstahl in Reutlingen: 17-Jährige wirft Tasche auf Polizisten

REUTLINGEN. Gegen zwei junge Ladendiebinnen ermittelt seit dem frühen Freitagabend das Polizeirevier Reutlingen, nachdem sie in einem Kaufhaus in der Wilhelmstraße gemeinschaftlich einen Drogerieartikel entwendet haben. Ein Ladendetektiv konnte die 17- und 18-jährigen jungen Frauen gegen 18.25 Uhr beim Diebstahl beobachten, woraufhin er die Polizei verständigte.
Die 17-Jährige trat nach dem Eintreffen der Streife unvermittelt aggressiv auf und warf eine Einkaufstasche auf einen 28-jährigen Polizeibeamten, welcher sich hierbei jedoch keine Verletzungen zuzog. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen. Beim Verlassen des Geschäfts beschädigte die 17-Jährige schließlich noch mehrere Hygieneartikel, indem sie diese aus einem Regal auf den Boden stieß. (pol)