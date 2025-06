Nach Brand von Herdplatte: Wohnung in Kusterdingen nicht mehr bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Am Samstagabend ist es in Kusterdingen zum Brand einer glühenden Herdplatte in einer Wohnung gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 21 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Heusteigstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte eine brennende Küchenzeile, auf der sich eine Herdplatte befand, festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen.

Der Rettungsdienst war mit insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt, aber die starke Rauchentwicklung machte die Wohnung zunächst unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)