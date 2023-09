Nach Überholmanöver: Mercedes prallt in Sondelfingen auf BMW

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Ein Verkehrsunfall infolge eines Überholmanövers hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 28, auf Höhe Sondelfingen, ereignet. Ein 37-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs und überholte den auf der linken Spur fahrenden BMW eines 23-Jährigen den derzeitigen Ermittlungen zufolge verbotswidrig rechts. Als der Mercedes wieder nach links auf die Überholspur einscherte, kam es zum Zusammenstoß mit der rechten Front des BMW. Dieser geriet dadurch ins Schleudern, kollidierte mit dem linken Bordstein und anschließend mit den rechten Leitplanken. Im Grünstreifen kam der Wagen dann zum Stehen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte mit einem fünfstelligen Betrag zu Buche schlagen. Der BMW musste zudem abgeschleppt werden. (pol)