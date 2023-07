Mutmaßlicher Einbrecher in Haft - Einbruch in mehreren Gebäuden in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen ermitteln das Polizeirevier Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen einen 25-Jährigen, der am Montagabend unmittelbar nach dem Einbruch in eine Schulmensa in der Kanzleistraße von Fahndungskräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Zeugen alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei, nachdem sie ein klirrendes Geräusch gehört und anschließend das Licht einer Taschenlampe in der Mensa gesehen hatten. Erste eintreffende Polizeibeamte hörten eine Person aus dem Gebäude springen und konnten den Tatverdächtigen unmittelbar unter einem eingeschlagenen Fenster samt Diebesgut antreffen und vorläufig festnehmen.

Schlafend am Tatort vorgefunden

Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war der 25-Jährige bereits letzte Woche am Mittwoch nach dem Einbruch in eine Gärtnerei schlafend am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Auch der Einbruch in Kindergarten in der Kurrerstraße am letzten Donnerstagabend, bei dem der polizeibekannte und vorbestrafte Mann in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und in Gewahrsam genommen wurde, sowie ein Einbruch in eine Gaststätte in der Kanzleistraße am vergangenen Wochenende werden dem Tatverdächtigen zur Last gelegt.

Ob der Mann für weitere Einbrüche in der Vergangenheit im Reutlinger Stadtgebiet als Tatverdächtiger infrage kommt, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. Der 25-jährige Deutsche wurde am Dienstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)