Mutmaßlicher Autoaufbrecher in Reutlingen vorläufig festgenommen

REUTLINGEN. Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Freitag (29.09.2023) einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein Auto an der Witthohstaffel aufgebrochen und hierbei Kopfhörer gestohlen zu haben. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, den sie in Reutlingen lokalisierten und vorläufig festnahmen. Bei seiner Festnahme hatte er die Kopfhörer sowie mutmaßliches weiteres Diebesgut bei sich. Ob der Mann noch für andere Taten infrage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. (pol)