Mutmaßlich gleicher Täter: Doppelter Einbruch in Sankt Johann

LONSINGEN. Zu gleich zwei Einbrüchen mutmaßlich ein und desselben Täters ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Sankt Johanner Ortsteil Lonsingen gekommen. Wie am Samstagvormittag bekannt wurde, verschaffte sich der Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 06.30 Uhr, Zugang zu einer Metzgerei in der Gächinger Straße sowie zu einem Hotel in der Albstraße. In beiden Gebäuden durchsuchte er mehrere Räume, wobei er lediglich in der Metzgerei einen geringen Bargeldbetrag entwendete. Zu Sachschäden kam es nach derzeitigem Sachstand nicht. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)