Mutmaßlich bei Metzingen Unfall provoziert und weitergefahren

METZINGEN. Am Samstagmittag ist es auf der B 28 an der Überleitung zur B 313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 38-jährige Lenker eines BMWs und der 54-jährige Lenker eines Renault befuhren gegen 13.30 Uhr die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach. Ersten Ermittlungen zufolge soll der BMW-Lenker den 54-jährigen Fahrer des Renault auf der Überleitung zur B 313 über die dortige Sperrfläche überholt haben. Im Anschluss sei es zu einer angedeuteten Lenkbewegung des BMW-Fahrers gekommen, woraufhin der 54-Jährige auswich, die Kontrolle über den Renault verlor und mit der mittleren Schutzplanke kollidierte. Der Fahrer des BMWs entfernte sich kurz darauf von der Unfallstelle. Die ebenfalls im Renault befindliche 45-jährige Beifahrerin zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der BMW blieb unbeschädigt.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge oder zu Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter 07071/972-8510 zu melden. (pol)