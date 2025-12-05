Farbenreiche Klangbilder im lila Lichterglanz

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit Ihrem traditionellen Benefizkonzert hat die Stadtkapelle Metzingen musikalisch die Vorweihnachtszeit eingeläutet. In der voll besetzten Martinskirche präsentierte das Orchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Bruno Seitz ein abwechslungsreiches Programm. Durch den musikalischen Adventskalender führten Carina Witt und Elisabeth Auer. Mit »Crowne Imperial«, einem majestätischen Krönungsmarsch, eröffnet die Stadtkapelle den Abend. Danach folgte mit »The Zest²« des finnischen Komponisten Ilari Hylkiya ein temperamentvolles Werk. In »La Maladie d´Amour« wurde in romantisch ruhiger Weise die Liebeskrankheit intoniert.

Mit »A Childhood Remembered« widmet sich die Stadtkapelle nostalgischen Klängen. Lothar Walker ließ auf der Trompete das Ave Maria von Bach zusammen mit der Stadtkapelle erklingen, es ist fest mit Weihnachten verbunden. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war das Konzertstück »At the Break of Gondwana« des malaysischen Komponisten Benjamin Yeo. Das Werk erzählt in eindrucksvollen Szenen die Entstehung der heutigen Kontinente aus dem Urkontinent Gondwana. Das traditionelle schottische Lied »Loch Lomond« setzte mit seiner warmen Melodik einen ruhigen, besinnlichen Akzent.

Natürlich durften auch weihnachtliche Klänge nicht fehlen. Mit dem Stück »Famous Christmas« wurden klassische deutsche Weihnachtslieder wie »Alle Jahre wieder« bis »Oh Du fröhliche« modern verpackt. Für Erheiterung sorgte ein Weihnachtswichtel, der dem Dirigenten seinen Taktstock entführte und ihm stattdessen eine Weihnachtsmütze und eine blinkende Zuckerstange daließ.

2.600 Euro Spenden für neues Efti

Zum Abschluss erklang mit »We Wish You a Merry Christmas« ein fröhlicher Weihnachtsklassiker, der das Publikum beseelt in die Adventszeit entließ. Neben dem Konzert an sich war die farblich ausgeleuchtete Martinskirche ein Highlight. Verantwortlich dafür war die RK Eventtechnik von Robin Krämer. »Grandios!«, »begeisternd!« »unglaublich!« waren Stimmen der Zuhörer nach dem Konzert. Ganz besonders freuen darf sich die evangelische Kirchengemeinde in Metzingen: Mit einer Spendensumme der Zuhörer von 2.610 Euro unterstützt die Stadtkapelle den Neubau des Ferientagheim. (eb)