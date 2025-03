Motorrollerfahrer soll für Ölspur in Reutlingen verantwortlich sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer zunächst angenommenen Ölspur sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in die Carl-Zeiss-Straße ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr öl-verdächtige Antragungen größeren Umfangs auf der Fahrbahn gemeldet, die sich als verlorenes Benzin-Gemisch herausstellten. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Motorroller eines 37-Jährigen als Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Die Beamten stellten an dem defekten Zweirad entsprechende Lecks fest. Durch die Feuerwehr konnte ein Einfließen des auf der Straße befindlichen Kraftstoffs in ein nahegelegenes Gewässer verhindert werden. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt beseitigten im Anschluss das Benzin von der Fahrbahn. (pol)