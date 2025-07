Motorroller kracht in Engstingen auf Auto: Eine Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Ein Verkehrsunfall beim Abbiegen hat sich am Donnerstagmittag im Gewerbepark Haid ereignet. Gegen 14.10 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit einem Motorroller die Straße Finstere Birken und wollte an der Kreuzung mit der Eberhard-Finckh-Straße nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel eines 29-Jährigen, der aus einer Nebenstraße der Eberhard-Finckh-Straße heraus seinerseits nach rechts abbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes kam die 52-Jährige zu Fall. Sie erlitt beim Unfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Für sie wurde ein Rettungswagen angefordert. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. (pol)