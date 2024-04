Motorradfahrerin kommt bei Hayingen von der Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Eine Motorradfahrerin ist am Montagmittag zwischen Anhausen und Kochstetten bei Hayingen von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 30-Jährige gegen 13.20 Uhr mit ihrer Yamaha in Richtung Granheim. In einer Kurve zwischen der Einmündung zur Kreisstraße und Kochstetten kam sie wohl aufgrund eines Fahrfehlers mit dem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach mehreren Metern gegen einen Baumstumpf. Der Rettungsdienst brachte die nach ersten Erkenntnissen leicht Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An ihrer Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (pol)