Ein Buch aufschlagen, Worte lesen, die sich zu Sätzen formen, Geheimnisse und Botschaften erkunden: Zwischen zwei Buchdeckeln verbergen sich Welten. Worte benötigt Almut Kaiser nicht. Das unbedruckte Papier ist Material, Medium und zugleich Sinn. Lesen muss jeder selbst in ihren Objekten und Collagen, die sie ab Samstag, 6. Juli in der Galerie Sphäre in Ehestetten zeigt.

Almut Kaiser vor dem »Studierplatz«: Die Tischplatte ist aus Pappe, die Pseudobücher aus Japanpapier sind verschnürt und bergen Geheimnisse. Foto: Cordula Fischer Almut Kaiser vor dem »Studierplatz«: Die Tischplatte ist aus Pappe, die Pseudobücher aus Japanpapier sind verschnürt und bergen Geheimnisse. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.