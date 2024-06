Motorradfahrer prallt bei Hayingen gegen Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 10.000 Euro ist an einem Motorrad bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 6769 entstanden. Ein 35-Jähriger war laut Polizei gegen 16.20 Uhr mit einer Honda auf der Kreisstraße von Indelhausen herkommend in Richtung Hayingen unterwegs.

Im Verlauf einer S-Kurve kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Unterfahrschutz der dortigen Leitplanke. Anschließend stürzte er von seinem Motorrad und rutschte über 50 Meter weit über die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Biker ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden. Seine Honda war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen mitgenommen werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei zur Reinigung der Straße vor Ort. (pol)