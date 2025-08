Motorradfahrerin bei Unfall in Tübingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Mittwochmorgen ist es auf der B296 zwischen Tübingen und dem Ortsteil Unterjesingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-Jähriger war gegen acht Uhr mit einem Renault Clio auf der Bundesstraße in Richtung Unterjesingen unterwegs und wollte auf Höhe einer dortigen Gärtnerei nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden, 23 Jahre alten Bikerin, die mit ihrer Yamaha gegen die Beifahrertür des Renault prallte. Anschließend wurde das Motorrad samt Lenkerin auf die Gegenfahrspur abgewiesen, wo es mit der Fahrertür des Seat Ibiza einer 35-Jährigen kollidierte. Diese war zuvor rechts an dem abbiegenden Clio in Richtung Unterjesingen vorbeigefahren.

Die Bikerin wurde dabei von ihrem Zweirad abgeworfen. Sie kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Seat-Fahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa elf Uhr voll gesperrt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. (pol)