MÜNSINGEN. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der B465 erlitten. Der Biker war gegen 16.15 Uhr mit einer Aprilia RSV4 auf der Steige von Münsingen in Richtung Seeburg unterwegs. In einer Linkskurve geriet seine Maschine ins Rutschen worauf der 22-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der am Zweirad entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.