Motorradfahrer und Mitfahrerin bei Unfall in Pfronstetten schwer verletzt

PFRONSTETTEN. Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Pfronstetten schwer verletzt. Das berichtet die Polizei. Der 62-Jährige und seine 50-jährige Mitfahrerin befuhren um 16.40 Uhr die B312 durch Pfronstetten in Richtung Tigerfeld. Kurz vor dem Ortsausgang musste ein vor ihnen fahrender 21-Jähriger mit seinem VW-Bus aufgrund eines abbiegenden PKW bremsen. Der 62-Jährige konnte seine Maschine nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Heck des VW-Busses auf.

In der Folge stürzten Fahrer und Sozia und zogen sich schwere Verletzungen zu. Die Harley-Davidson rutschte links am VW Bus entlang und kam erst nach mehreren Metern in der Fahrbahnmitte zum Erliegen.

Der 62-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber, die 50-Jährige mit einem Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers musste die B312 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. (pol)