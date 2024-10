Motorradfahrer stürzt bei Münsingen: Von nachfolgendem Motorrad angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 57-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der K6769 zwischen Hundersingen und Buttenhausen verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Der Mann war kurz nach 16 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße in Richtung Buttenhausen unterwegs, als er mit seinem Motorrad zu weit nach rechts und gegen den Bordstein kam. In der Folge wurde der Fahrer von seiner Maschine auf die Fahrbahn abgeworfen. Diese rutschte zunächst gegen die Böschung, bevor sie rund 70 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam.

Ein nachfolgender 21-Jahre alter Motorradfahrer, der die Unfallstelle aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erst spät erkennen konnte, schaffte es durch seine besonnene Fahrweise, seine Suzuki noch bis auf Schrittgeschwindigkeit herunter zu bremsen. Dennoch touchierte er den auf der Fahrbahn liegenden Verletzten und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den 57-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Seine Yamaha, an der wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der 21-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden an seiner Suzuki wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Auch sie musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. (pol)