Motorradfahrer stürzt bei Lichtenstein und verletzt sich schwer

LICHTENSTEIN. Schwere Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Freitagabend auf der Honauer Steige in Fahrtrichtung Honau zugezogen. Der Jugendliche geriet kurz vor 20 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der B312 in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Durch den Unfall zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Honauer Steige war aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden und den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 4.000 Euro. (pol)