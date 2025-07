Motorradfahrer prallt im Lautertal gegen Felswand und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag im Lautertal, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit seiner Yamaha auf der K6769 von Weiler in Richtung Gundelfingen unterwegs, als er alleinbeteiligt in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zunächst rechts gegen die Felswand prallte und im weiteren Verlauf auf der Gegenfahrbahn stürzte und zum Liegen kam.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (pol)