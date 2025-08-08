Motorradfahrer nach Unfall bei Ohmenhausen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Bei einem Unfall auf der L384 ist ein Motorradfahrer am Freitagabend schwer verletzt worden. Wie der Polizeiführer vom Dienst dem GEA auf Anfrage mitteilte, überholte der Mann am Ortsausgang Ohmenhausens auf Höhe des Eichenwegs eine Fahrzeugkolonne. Dabei übersah er, dass das letzte Auto in einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrt war zwischenzeitlich gesperrt. (GEA)