Motorradfahrer nach Sturz bei Münsingen schwer verletzt

MÜNSINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Gundelfingen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57 Jahre alte Biker gegen 15.20 Uhr die K 6769 (Wittstaig) in Richtung Münsingen. Dabei fuhr er auf den Audi eines 65-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abgebremst hatte. In der Folge stürzte der Motorradfahrer auf den Asphalt. Vom Rettungsdienst musste er in eine Klinik gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (pol)