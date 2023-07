Motorradfahrer kracht in Reutlingen ins Heck eines Autos und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Sickenhäuser Straße in Reutlingen ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war gegen 17.10 Uhr mit seiner KTM stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 50-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck ihres BMW. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte 19-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt.