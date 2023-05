Motorradfahrer kollidiert bei Ofterdingen mit Auto und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Am Sonntagabend ist es auf der Landstraße zwischen Ofterdingen und Dettingen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Kurz vor 20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die L385 in Fahrtrichtung Dettingen. Unmittelbar vor einer unübersichtlichen Rechtskurve setzte der Kradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw an. Im Auslauf der Kurve kam ein 23-Jähriger mit seinem Opel Corsa entgegen und kollidierte mit dem Krad. Der 19-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes von seinem Gefährt abgeworfen und schlug auf dem Boden auf. Dabei wurde er schwerstverletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Beide mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch die Straßenmeisterei war aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe im Einsatz. Die Verkehrspolizei aus Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zu dem bislang unbekannten überholten Pkw-Fahrer aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07072/972-8660 zu melden. (pol)