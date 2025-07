Motorradfahrer in Münsingen gestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein gestürzter Motorradfahrer musste am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 23-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit einer Suzuki auf der B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg unterwegs. Im Auslauf einer Linkskurve kam er ersten Erkenntnissen nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte der Biker von seiner Maschine und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. (pol)