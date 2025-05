Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Motorradfahrer der am Freitagabend vor einer polizeilichen Kontrolle geflüchtet ist. Gegen 19.50 Uhr überholte der Krad-Lenker mit seiner KTM eine Zivilstreife auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Ausfahrt Kirchentellinsfurt in Fahrtrichtung Tübingen mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Der beabsichtigten Kontrolle entzog er sich mit weit über der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h liegendem Tempo. Hierbei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig rechts und missachtete die Anhaltesignale der Streife. Am Ortseingang Tübingen nahm der Fahrer die Abschleifung zur B 28 und setzte seine rasante Fahrt in Richtung Reutlingen fort. An der Anschlussstelle Kusterdingen verließ er die Bundesstraße und fuhr über die Kreisstraße 6903 nach Kusterdingen, ins dortige Industriegebiet.

Bei seinem anschließenden Wendemanöver konnte die eingesetzte Streife nur noch durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern, woraufhin er aus den Augen verloren wurde. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrer, Fahrverhalten und dem anschließenden weiteren Fluchtweg an die Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu richten. (pol)